Знаю, хто це: за підтримку України у Ахеджакової відібрали останню роль у театрі

84-річна актриса Лія Ахеджакова заявила, що всі її спектаклі у театрі, де вона пропрацювала 50 років, скасували.

Артистка Лія Ахеджакова повідомила «Новую газету», що керівництво московського театру «Сучасник» вирішило прибрати з репертуару виставу «Гра в джин», у якій 84-річна актриса грала одну з головних ролей.

За словами Ахеджакової, вона бачила наказ керівництва, а також новий розклад вистав.

«Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує , але зробити нічого не можна», - повідомила артистка.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Лія Ахеджакова неодноразово виступала за припинення війни. Вона також закликала людей не мовчати про свою антивоєнну позицію.