Знаю, хто це: за підтримку України у Ахеджакової відібрали останню роль у театрі

Знаю, хто це: за підтримку України у Ахеджакової відібрали останню роль у театрі

84-річна актриса Лія Ахеджакова заявила, що всі її спектаклі у театрі, де вона пропрацювала 50 років, скасували.

Артистка Лія Ахеджакова повідомила «Новую газету», що керівництво московського театру «Сучасник» вирішило прибрати з репертуару виставу «Гра в джин», у якій 84-річна актриса грала одну з головних ролей.

За словами Ахеджакової, вона бачила наказ керівництва, а також новий розклад вистав.

Лія Ахеджакова

«Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує , але зробити нічого не можна», - повідомила артистка.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Лія Ахеджакова неодноразово виступала за припинення війни. Вона також закликала людей не мовчати про свою антивоєнну позицію.

Лія Ахеджакова

Раніше Ахеджакова неодноразово виступила проти вторгнення Росії до України та засудила за це президента РФ.


Юлія Олександренко, politeka.net





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