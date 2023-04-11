Після звільнення з театру Лію Ахеджакову в РФ можуть звинуватити у державній зраді

Російську акторку Лію Ахеджакову, яку вигнали з театру через засудження війни, можуть звинуватити у державній зраді. В країні-агресорці РФ її вже внесли до так званого негласного "чорного списку", а також написали донос в генеральну прокуратуру.

Такі твердження публікують російські ЗМІ. Генпрокуратуру країни-окупанта Росії просять визнати зірку кіно "іноагентом" та відкрити проти неї кілька кримінальних, справ серед яких "держзрада". З відповідним зверненням виступив голова федерального проекту безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін, інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/akhedzhak0va

"Лія Ахеджакова втратила роботу в театрі "Современник" за свої проукраїнські висловлювання та вчинки, проживаючи при цьому в Росії. Вона постійно дає інтерв'ю українським телеканалам",- заявив рашист. Як запевняє пропагандист, Ахеджакова спонсорує ЗСУ, тому він вимагає позбавити акторку всіх нагород та почесних звань.

Остання вистава, у якій грала знаменитість, мала назву "Гра в джин". Однак восени минулого року театр "Современник", якому акторка служила з 1977 року, скасував показ вистави "Перший хліб" – у ній також брала участь Ахеджакова. Зробити це представники закладу вирішили після скарг організації "Офіцери Росії".

Фото: instagram.com/akhedzhak0va

Нагадаємо, Лія Ахеджакова - радянська і російська акторка театру і кіно. Заслужена артистка РРФСР. Народна артистка Росії. Наприкінці січня 2022 року разом з іншими деякими відомими вченими, письменниками, журналістами, правозахисниками Росії виступила проти можливої війни з Україною та підписала "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві".

21 лютого 2022 року підписала відкритий колективний лист російського Конгресу інтелігенції "Ви будете прокляті! Паліям війни", в якому йдеться про історичну відповідальність влади РФ за розпалювання "великої війни з Україною".


Любов Блажко, Апостроф





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