ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов

ЕС призвал Киев отказаться от е-декларирования активистов

Европейский союз призвал официальный Киев отменить е-декларирование для общественных активистов, подчеркивая, что оно создает неоправданное давление на неправительственные организации.

Об этом говорится в комментарии Представительства ЕС в Украине на запрос "Европейской правды".

В Представительстве отмечают, что участие гражданского общества в борьбе с коррупцией имеет первостепенное значение для прогресса, достигнутого Украиной, а гражданское общество должно играть роль сторожевого пса без лишних препятствий и вмешательства.

"ЕС неоднократно призывал украинскую власть отменить поправки, расширяющие обязательства по декларированию активов на гражданское общество, в частности, совсем недавно в первом докладе в рамках предохранительного механизма по безвизовому режиму в декабре 2017 года", - говорится в заявлении Представительства.

В ЕС подчеркивают, что основной целью системы декларирования активов является устранение потенциальных неоправданных различий в благосостоянии государственных должностных лиц, в то время как декларирования активов членов гражданского общества "не служит этой цели, а скорее накладывает неоправданную тяжесть и давление на неправительственные организации".

ЕС и Украина согласны с тем, что предлагаемые правила прозрачности финансовой отчетности для НПО должны быть согласованы с Советом Европы и другими международными стандартами, что выражено в совместном заявлении Совета Ассоциации Украина-ЕС от 8 декабря 2017 года, отмечают в Представительстве ЕС.

"Этот вопрос по-прежнему является приоритетной сферой взаимодействия ЕС с украинской властью на всех уровнях", - отметили в Представительстве Евросоюза


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