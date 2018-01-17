В Венгрии задержали 11 нелегалов из Азии, прилетевших из Украины на "кукурузнике"
Самолет заметил сотрудник полиции, проживающих в близлежащем селе.
В Венгрии правоохранители задержали приземлившийся на территории страны легкомоторный самолет Ан-2, в котором находилось 11 человек, незаконно пересекших украинско-венгерскую границу.
Об этом сообщает издание Kelet.hu.
Как рассказали в полиции, самолет приземлился в селе Каллошемен в округе Сабольч-Сатмар-Берег на приграничной территории. Его случайно заметил один из сотрудников полиции, проживающих в селе.
На место были вызваны усиленные наряды полиции с ищейками. Сначала они обнаружили брошенный самолет, а затем и тех, кто на нем прибыл.
Всего задержаны 11 человек - выходцев из Азии - восемь вьетнамцев и трое граждан Афганистана. Устанавливается местонахождение пилота самолета, а также организатора переправки нелегалов с украинской территории.
Напомним, в декабре в Одессе задержали 16 нелегалов из Вьетнама, которые думали, что они во Франции.
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