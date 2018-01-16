Действия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - Порошенко

"Попытки умиротворения агрессора ведут к росту его аппетитов. Нужен жесткий отпор".

Действия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - Порошенко
Петр Порошенко

Действия РоSSии в Украине имеют под собой цель уничтожение Украинского государства и возвращение его в свою сферу влияния.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Все, что сегодня делает РоSSия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - сказал Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций во вторник вечером в Киеве.

По его словам, самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций РоSSии является демократическая, успешная и независимая Украина.

Порошенко также добавил, что именно украинская армия защищает мир, стабильность и демократию в Европе.

Кроме этого, президент Украины считает очевидной необходимость в жестком отпоре тем, кто нарушает нормы международного права.

"Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна", - резюмировал Порошенко.

Напомним, в декабре в Государственном департамента США заявили, что РоSSия продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис на Донбассе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Блок рекламы


Похожие новости
Политолог: Письма Порошенко в роSSийские спецслужбы являются фейковым вбросом БанковойПолитолог: Письма Порошенко в роSSийские спецслужбы являются фейковым вбросом Банковой
Порошенко назвал судилищем процесс над крымчанином БалухомПорошенко назвал судилищем процесс над крымчанином Балухом
Порошенко подписал закон о запрете ставить общедомовые счетчики газа без согласия жильцовПорошенко подписал закон о запрете ставить общедомовые счетчики газа без согласия жильцов
Из-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследованиеИз-за войны на Донбассе в Украине произошел всплеск ВИЧ-инфекции – исследование
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Порошенко пытается обменять липецкую фабрику на "дочку" Сбербанка, - ЛещенкоПорошенко пытается обменять липецкую фабрику на "дочку" Сбербанка, - Лещенко
МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам УкраиныМВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины
СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в УкраинеСБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине
Порошенко собрался разблокировать смену состава ЦИКПорошенко собрался разблокировать смену состава ЦИК
МИД объявил о запуске конкурсной процедуры на должность директора новосозданного Украинского институтаМИД объявил о запуске конкурсной процедуры на должность директора новосозданного Украинского института
Последние новости
Подгружаем последние новости