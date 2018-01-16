Действия РоSSии в Украине направлены на уничтожение Украинского государства, - Порошенко
"Попытки умиротворения агрессора ведут к росту его аппетитов. Нужен жесткий отпор".
Действия РоSSии в Украине имеют под собой цель уничтожение Украинского государства и возвращение его в свою сферу влияния.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.
"Все, что сегодня делает РоSSия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - сказал Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций во вторник вечером в Киеве.
По его словам, самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций РоSSии является демократическая, успешная и независимая Украина.
Порошенко также добавил, что именно украинская армия защищает мир, стабильность и демократию в Европе.
Кроме этого, президент Украины считает очевидной необходимость в жестком отпоре тем, кто нарушает нормы международного права.
"Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна", - резюмировал Порошенко.
Напомним, в декабре в Государственном департамента США заявили, что РоSSия продолжает поддерживать активный конфликт и гуманитарный кризис на Донбассе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.01.2018 17:47