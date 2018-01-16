Услід за справою Мартиненка апеляція скасувала рішення судді Усатової по справі Онищенка

Апеляційний суд міста Києва скасував ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду столиці Ірини Усатової від 5 грудня 2017 року, якою вона визнала незаконними дії детектива НАБУ при направленні запиту про екстрадицію нардепа Олександра Онищенка з Іспанії. Відповідну ухвалу суд прийняв 15 січня, повідомляє журналіст «Наших грошей» із зали суду.

Апеляційний суд постановив нову ухвалу, якою відмовлено у відкритті провадженні за скаргою адвоката Олега Іщенка в інтересах Онищенка на дії детектива НАБУ.

Таким чином апеляційний суд задовольнив скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як наголосили прокурори САП, відповідно до КПК рішення у формі запиту про екстрадицію не підлягає оскарженню у слідчого судді на стадії досудового розслідування, разом з тим воно може бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді.

У судовому засіданні прокурори вказували не лише на те, що слідчий суддя Усатова не мала приймати до розгляду скаргу адвоката Онищенка, але і на те, що її ухвала невмотивована і необґрунтована.

Суддя Усатова визнала незаконними дії детектива, які, як доводив захисник Онищенка, виразилися у його зверненні від імені НАБУ до компетентних органів Іспанії із запитом про екстрадицію нардепа.

Прокурори САП наголосили, що детектив у передбачений законом спосіб підготував клопотання про екстрадицію Онищенка, спрямував його листом до Генпрокуратури, і у подальшому ГПУ у грудні 2016 року звернулося із запитом до компетентних органів Іспанії. Відтак, із запитом про екстрадицію Онищенка звертався не детектив, а Генпрокуратура. Більше того, в Іспанії цей запит був прийнятий і його розгляд триває. У рамках розгляду цього запиту Онищенку в листопаді 2017 року іспанський суд обрав запобіжний захід.

Разом із визнанням незаконними дій детектива, захисник Онищенка також намагався скасувати запит на екстрадицію Онищенка. Суддя Усатова у цій частині відмовила.

Цікаво, що під час засідання в апеляційному суді адвокат Іщенко визнав, що запит скасувати суд не може: «А що ви (суд – Ред.) можете запит скасувати – не передбачено (законом – Ред.), дійсно».

Хоча, адвокат у своїй апеляційній скарзі наполягав саме на цьому.

Нагадаємо, 18 грудня 2017 року суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно біглого народного депутата Олександра Онищенка та ще п’яти підозрюваних.

Відзначимо, що це вже не перша ухвала судді Ірини Усатової по справах НАБУ, які скасовуються в апеляції. Так, у квітні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Усатової, якою НАБУ і САП було зобов’язано розглянути клопотання адвоката екс-нардепа Миколи Мартиненка про закриття кримінального провадження стосовно хабарів при закупівлях «Енергоатома», оскільки вона була постановлена з порушенням КПК.