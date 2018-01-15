В Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиков
На северном побережье страны сила ветра составляла более 90 км в час.
Из-за сильного ветра Норвегия не стала поднимать самолеты для перехвата стратегических бомбардировщиков Ty-160 РоSSии, которые в понедельник совершили пролет вдоль побережья этой страны.
Об этом сообщает Голос Америки.
"На северном побережье Норвегии сила ветра составляла от 50 до 60 узлов (более 90 км/час). И направление ветра стало вызовом. Подниматься в воздух было просто опасно", - заявил изданию The Independent Barents Observer представитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии подполковник Ивар Моэн.
Издание отмечает, что на высоте полета роSSийских бомбардировщиков погодные условия отличались от ситуации на земле, с которыми пришлось иметь дело норвежским военным.
При этом Ивар Моэн подчеркнул, что военные не прекращали слежения за роSSийскими самолетами.
Как сообщалось, два бельгийских истребителя F-16 были подняты сегодня утром для сопровождения двух роSSийских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.
Кроме того, Минобороны Великобритании сегодня сообщили о вылете двух британских истребителей с шотландской авиабазы Лоссимут для перехвата двух роSSийских бомбардировщиков.
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