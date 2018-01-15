В Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиков

На северном побережье страны сила ветра составляла более 90 км в час.

В Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиков
Фото: turobzor.com.ua

Из-за сильного ветра Норвегия не стала поднимать самолеты для перехвата стратегических бомбардировщиков Ty-160 РоSSии, которые в понедельник совершили пролет вдоль побережья этой страны.

Об этом сообщает Голос Америки.

"На северном побережье Норвегии сила ветра составляла от 50 до 60 узлов (более 90 км/час). И направление ветра стало вызовом. Подниматься в воздух было просто опасно", - заявил изданию The Independent Barents Observer представитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии подполковник Ивар Моэн.

Издание отмечает, что на высоте полета роSSийских бомбардировщиков погодные условия отличались от ситуации на земле, с которыми пришлось иметь дело норвежским военным.

При этом Ивар Моэн подчеркнул, что военные не прекращали слежения за роSSийскими самолетами.

Как сообщалось, два бельгийских истребителя F-16 были подняты сегодня утром для сопровождения двух роSSийских бомбардировщиков над акваторией Северного моря.

Кроме того, Минобороны Великобритании сегодня сообщили о вылете двух британских истребителей с шотландской авиабазы Лоссимут для перехвата двух роSSийских бомбардировщиков.


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