Мобілізація в Україні: скільки буде ветеранів після війни

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні введений воєнний стан та триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Про те, якою буде кількість ветеранів в Україні після війни розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю "Соціальній інформаційній платформі".

Вона зазначила, що після завершення війни в Україні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей, яким будуть необхідні пільги.