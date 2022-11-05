Мобілізація в Україні: скільки буде ветеранів після війни

Роз'яснення дали у Мінветеранів.

Мобілізація в Україні: скільки буде ветеранів після війни
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Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні введений воєнний стан та триває загальна мобілізація, якій підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Про те, якою буде кількість ветеранів в Україні після війни розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв’ю "Соціальній інформаційній платформі".

Вона зазначила, що після завершення війни в Україні буде близько чотирьох мільйонів ветеранів та членів їхніх сімей, яким будуть необхідні пільги.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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