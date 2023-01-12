США звільнили ув'язненого в Росії ветерана ВМС

Росія звільнила утримуваного нею упродовж дев’яти місяців на території Калінінграда ветерана ВМС США Тейлора Дадлі. Про це повідомляє CBSNews із посиланням на переговорника і колишнього посла в ООН Білла Річардсона.

Дадлі перебував під вартою з квітня 2022 року і є одним із кількох затриманих американців, яких Річардсон і влада США прагнули звільнити.

35-річний Дадлі приїхав до Калінінграда, з Польщі, де він був на музичному фестивалі.

«Важливо, що, незважаючи на нинішню обстановку між нашими двома країнами, російська влада вчинила правильно, звільнивши Тейлора», — сказав Річардсон у заяві.

Звільнення відбулося через місяць після того, як Вашингтон обміняв ув’язненого російського торговця зброєю Віктора Бута на баскетболістку WNBA Брітні Ґрінер, яку в РФ незаконно затримали та ув’язнили за зберігання картриджів для вейпа з олією канабісу.

У випадку Дадлі уряди США та Росії не оголошували про його затримання, також Вашингтон не заявляв, що його затримали неправомірно.

Про те, чи США передали Росії когось з утримуваних ними осіб у обмін, не повідомляється.

«Ми святкуємо безпечне повернення Тейлора, ми продовжуємо дуже хвилюватися за Пола Вілана та зобов’язуємося продовжувати працювати над його безпечним поверненням», – наголосив Річардсон.