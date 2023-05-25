В Україні після війни буде 4-5 млн ветеранів – міністерка

Ця кількість включає родини загиблих воїнів та героїв.

Щонайменше 10% населення України будуть дотичними до ветеранських послуг після завершення російсько-української війни. Про це розповіла міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує ZN.ua .

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Вона зазначила, що кількість громадян, які матимуть статус ветерана після війни, збільшиться у 4 рази, і сягне близько 4-5 млн осіб - дотичних до ветеранської політики.

"Це безпосередньо комбати або учасники бойових дій, які отримали бойовий досвід, відстоюючи нашу незалежність, територіальну цілісність і суверенітет у боях. Це і, звісно, люди, які були поранені і їм встановлено інвалідність внаслідок війни, а також це члени родин загиблих наших воїнів і героїв. І, звісно, це взагалі члени всіх родин тих людей, які захищали на фронті Україну", - пояснила міністр.

"Це буде приблизно 10% населення. І це найбільша цифра у відсотковому відношенні серед інших країн, які також мають у себе ветеранів і ветеранську політику", - додала вона.

Лапутіна зауважила, що десь за рік до демобілізації Міністерство у справах ветеранів –має надати людині чіткий перелік інструментів, де людина може себе реалізувати після повернення в цивільне життя. Адже вік сьогоднішніх військовослужбовців, які завтра стануть ветеранами, це буде від 25-ти до 45-ти років - це працездатні люди, яким пільги чи субсидії не вирішують питання.

"Людина отримала бойовий досвід і має потім прийти додому, в родину, інтегруватися в громаді, отримати можливість перенавчання на якусь цивільну спеціальність і потім працевлаштуватись", - пояснила міністр.

Раніше повідомлялося про те, що статус учасника бойових дій зможуть отримувати цивільні особи, які від початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, але не вступили до офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, а воювали на підставі добровольців.