В Стамбуле проходят мирные переговоры по Афганистану

Талибы отрицают свое участие в переговорах.

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В Стамбуле проходят переговоры с участием представителей власти Афганистана и ряда вооруженных оппозиционных группировок этой страны.

Как сообщает агентство Anadolu, ожидается, что переговоры продлятся три дня. продлятся три дня.

Представитель Высшего совета по вопросам мира Афганистана Эминулла Музаффери сообщил агентству, что отколовшуюся от исламистского движения "Талибан" группировку во главе с Мухаммедом Расулом представляют Молла Абдурраиф и Молла Абдулхалим. Партию "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" во главе с Гульбеддином Хекматияром на переговорах представляют Деваджан Ахмедзаи и Хумаюн Джерир. Рахматулла Вердек представляет еще одну группу, покинувшую ряды "Талибана".

Высший совет по вопросам мира Афганистана, которым руководит Мухаммед Керим Халили, на переговорах представляет Аббас Басир.

Музаффери сообщил, что встреча в Стамбуле носит подготовительный характер к всеобъемлющим мирным переговорам.

В то же время пресс-секретарь движения "Талибан" Забиуллах Муджахид в своем микроблоге в Twitter опроверг информацию об участии талибов в переговорах в Турции. "Талибан" не отправлял своих представителей в Стамбул. Те, кто принимают участие во встрече, не могут представлять талибов", - написал Муджахид.

Исламистское движение "Талибан" оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.

Напомним, что в начале декабря в результате воздушного удара убит главарь спецназа "Талибана".