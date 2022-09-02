Новостей.COM ⇒
2022-09-02
Віськовий призов в Україні: який термін служби проходять мобілізовані
На це впливає багато факторів.
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
Через військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Термін, на який можуть мобілізувати, залежить від різних факторів. Про це
Як довго мають служити строкову службу
В Україні термін строкової військової служби становить:
- для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;
- для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.
Для громадян України, які були призвані до армії:
- для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;
- для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
- для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Дар'я Скрипник, ZN.ua