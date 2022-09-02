Віськовий призов в Україні: який термін служби проходять мобілізовані

Через військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Термін, на який можуть мобілізувати, залежить від різних факторів. Про це пишуть «Факти ICTV».

Як довго мають служити строкову службу

В Україні термін строкової військової служби становить:

для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;

для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для громадян України, які були призвані до армії: