Віськовий призов в Україні: який термін служби проходять мобілізовані

На це впливає багато факторів.

Віськовий призов в Україні: який термін служби проходять мобілізовані
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через військове вторгнення РФ в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років. Термін, на який можуть мобілізувати, залежить від різних факторів. Про це пишуть «Факти ICTV».

Як довго мають служити строкову службу

В Україні термін строкової військової служби становить:

  • для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;
  • для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Для громадян України, які були призвані до армії:

  • для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
  • для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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