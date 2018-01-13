В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)

Несколько тысяч человек в столице Австрии Вене 13 января 2018 года вышли на протест против нового правоконсервативного правительства. Организаторы митинга обвиняют кабинет Себастиана Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.



Об этом сообщает передает DW.



"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Геннер на протесте в Вене.

В полиции констатировали, что демонстрация мирная.

К участию в акции также призвали организации "Наступление на правых" и "Плафторма радикальных левых".

Как известно, Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистами Австрийской партии свободы. Представитель последней, новый вице-канлцер Хайнц-Кристиан Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрии.