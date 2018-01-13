В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)
Несколько тысяч человек в столице Австрии Вене 13 января 2018 года вышли на протест против нового правоконсервативного правительства. Организаторы митинга обвиняют кабинет Себастиана Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.
Об этом сообщает передает DW.
"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Геннер на протесте в Вене.
В полиции констатировали, что демонстрация мирная.
К участию в акции также призвали организации "Наступление на правых" и "Плафторма радикальных левых".
Как известно, Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистами Австрийской партии свободы. Представитель последней, новый вице-канлцер Хайнц-Кристиан Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрии.
Напомним, ранее стало известно, что Австрия считает санкции, введенные Евросоюзом против РоSSии, неэффективными.
Ранеепротесты начались в Тунисе на фоне роста цен, а также повышение налогов, на что правительство пошло из-за необходимости сократить значительный дефицит бюджета. Тунис считается единственной историей успеха демократии в арабском мире, впрочем, после бегства Бен Али в 2011 году в североафриканской стране сменилось семь правительств, ни одно из которых не сумел оздоровить экономику. Показатель безработицы на конец прошлого года составил более 15 процентов, годовая инфляция составила 6,4 процента.
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Политика
13.01.2018 18:14