Украинские корабли в Крыму показали на видео
Среди кораблей, которые РФ хочет вернуть Украине, морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводная лодка Запорожье.
В сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент РФ В. Путин предложил вернуть Украине. Соответствующие кадры обнародовал роSSийский телеканал Звезда.
Так, на записях можно увидеть морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводную лодку Запорожье и спасательное буксирное судно Кременец.
На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.
Напомним, ранее Путин заявил, что РоSSия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. По его словам, вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.
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