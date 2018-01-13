Украинские корабли в Крыму показали на видео

Среди кораблей, которые РФ хочет вернуть Украине, морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводная лодка Запорожье.

В сети показали состояние украинских военных кораблей в оккупированном Крыму, которые президент РФ В. Путин предложил вернуть Украине. Соответствующие кадры обнародовал роSSийский телеканал Звезда.

Так, на записях можно увидеть морские тральщики Чернигов и Черкассы, а также подводную лодку Запорожье и спасательное буксирное судно Кременец.

На некоторых судах появилась ржавчина и облезла краска.

Напомним, ранее Путин заявил, что РоSSия готова вернуть Украине ее военную технику из Крыма. По его словам, вся украинская боевая техника находится в плачевном состоянии.