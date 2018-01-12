В Украине в 2018 году пройдут 6 учений с участием военных из НАТО
На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений, в которых примут участие военнослужащие армий стран НАТО.
Список таких учений появился в тексте соответствующего законопроекта №7428, который внес президент Петр Порошенко в Верховную Раду 21 декабря 2017 года, сообщает «
Согласно тексту документа, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения Рэпид Трайдент-2018, украинско-американские учения Си Бриз-2018, многонациональные учения Светлая Лавина-2018, многонациональные учения Чистое небо-2018 и украинско-румынские учениях Ривериан-2018.
Кроме того, накануне ВМС Украины и США провели учения в Черном море. Украинские вертолеты в сложных погодных условиях совершили более десяти посадок на борт американского эсминца Carney, провели разведку.
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