В Украине в 2018 году пройдут 6 учений с участием военных из НАТО

На территории Украины в 2018 году планируется провести шесть военных учений, в которых примут участие военнослужащие армий стран НАТО.

Список таких учений появился в тексте соответствующего законопроекта №7428, который внес президент Петр Порошенко в Верховную Раду 21 декабря 2017 года, сообщает « Корреспондент ».

Согласно тексту документа, в Украине планируется провести многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американские учения Рэпид Трайдент-2018, украинско-американские учения Си Бриз-2018, многонациональные учения Светлая Лавина-2018, многонациональные учения Чистое небо-2018 и украинско-румынские учениях Ривериан-2018.