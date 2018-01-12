ЦИАКР рекомендует Украине игнорировать предложение Путина о передаче вооружений из Крыма

Приближение новых санкций вынуждает Кремль "идти на демонстрацию готовности к смягчению позиции по Украине".

ЦИАКР рекомендует Украине игнорировать предложение Путина о передаче вооружений из Крыма
Фото: freejournal.biz

В Центре исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) связывают предложение президента РоSSии Владимира Путина о передаче украинских вооружений и военной техники из оккупированного Крыма с политтехногией накануне готовящегося ужесточения санкций США и рекомендуют украинским властям игнорировать это предложение.

Об этом говорится в сообщении аналитического центра, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что приближение срока введения США новых санкций в отношении представителей правящего класса РФ вынуждает Кремль "идти на демонстрацию готовности к смягчению позиции по Украине".

По мнению экспертов, возвращение украинской техники из Крыма с точки зрения усиления потенциала армии не будет иметь какого-либо позитивного эффекта, а, наоборот, повлечет большие финансовые затраты. Кроме того, по их мнению, этот шаг может сформировать негативный информационный фон вокруг Украины, а также "позволит Путину реализовать замысел по созданию условий для отмены ввода США новых санкций и снятию ЕС существующих".

В ЦИАКР уточняют, что, по имеющейся информации, представители ЧФ РФ в Крыму используют наиболее боеспособные украинские корабли БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь" и "Луцк" как "доноров" для роSSийских кораблей и разбирают их на комплектующие для ремонта.

"Наиболее вероятно, что украинский корабельный состав, так же, как и авиационный и бронетехника, а также системы ПВО, сейчас находится в Крыму в непригодном к использованию состоянии", - констатируют эксперты.

"С учетом данных обстоятельств, ЦИАКР рекомендуют украинской власти не реагировать на официальном уровне на озвученные роSSийской стороной предложения и не соглашаться ни на какие переговоры, в том числе для "предварительной верификации ВВТ"; официально объявить о нецелесообразности возврата уничтоженной небоеспособной техники из Крыма; продолжить работу в рамках наработанных МИД, Минобороны и Минюстом форматов по подаче исков в международные суды по выплате Россией компенсации за захваченные в Крыму украинские ВВТ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Путин заявил о готовности передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова. При этом он подчеркнул, что украинская техника "находится в плачевном состоянии".

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре".


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