Міллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих систем

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Штати переймаються не через постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, а через надання нам боєприпасів до них. З такою заявою він виступив після відеозустрічі "Рамштайн-4", написав журналіст Джек Детч на своїй сторінці у Твіттер.

" США уважно стежать за витратою Україною боєприпасів HIMARS, що викликає більшу стурбованість, ніж кількість пускових установок: генерал Марк Міллі", – йдеться в повідомленні.

The U.S. is closely watching Ukraine's expenditure of HIMARs ammunition, which is a greater concern than the number of launchers: Gen. Mark Milley