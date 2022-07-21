Міллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих систем

ЗМІ вже повідомили, що ЗСУ отримують від Заходу понад 20 таких РСЗВ, інформує ZN.ua.

Міллі: У США більше занепокоєні передачею Україні боєприпасів до HIMARS, ніж самих систем
© Голос Америки (українська служба)

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Штати переймаються не через постачання Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, а через надання нам боєприпасів до них. З такою заявою він виступив після відеозустрічі "Рамштайн-4", написав журналіст Джек Детч на своїй сторінці у Твіттер.

"США уважно стежать за витратою Україною боєприпасів HIMARS, що викликає більшу стурбованість, ніж кількість пускових установок: генерал Марк Міллі", – йдеться в повідомленні.

The U.S. is closely watching Ukraine's expenditure of HIMARs ammunition, which is a greater concern than the number of launchers: Gen. Mark Milley

— Jack Detsch (@JackDetsch) July 20, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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