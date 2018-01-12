Европарламент назвал дату следующих выборов

Результаты выборов определяют политическую конфигурацию в ЕП.

Фото: ecb.europa.eu

Следующие выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.

Об этом сообщил с своем Twitter европарламентарий от Германии Свен Гигольд (Sven Giegold).

"Запомните эту дату! Следующие выборы в Европейский парламент: 23-26 мая 2019 года. Только что решено Конференцией президентов [Европарламента]. Теперь это предложение будет отправлено Парламентом Совету", - написал он.

Отметим, что конференция президентов Европарламента - это коллегиальный руководящий политический орган ЕП.

Таким образом, теперь решение должны одобрить национальные правительства или парламенты стран-членов ЕС .

Общеевропейские выборы в европейский парламент проходят каждые пять лет. Предыдущие выборы в ЕП прошли в 2014 году. Результаты выборов определяют политическую конфигурацию в Европарламенте, также от них зависит назначение руководителей институтов ЕС , включая президентов Еврокомиссии, Совета ЕС , главы европейской дипломатии.