Европарламент назвал дату следующих выборов

Результаты выборов определяют политическую конфигурацию в ЕП.

Европарламент назвал дату следующих выборов
Фото: ecb.europa.eu

Следующие выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.

Об этом сообщил с своем Twitter европарламентарий от Германии Свен Гигольд (Sven Giegold).

"Запомните эту дату! Следующие выборы в Европейский парламент: 23-26 мая 2019 года. Только что решено Конференцией президентов [Европарламента]. Теперь это предложение будет отправлено Парламентом Совету", - написал он.

Отметим, что конференция президентов Европарламента - это коллегиальный руководящий политический орган ЕП.

Таким образом, теперь решение должны одобрить национальные правительства или парламенты стран-членов ЕС.

Общеевропейские выборы в европейский парламент проходят каждые пять лет. Предыдущие выборы в ЕП прошли в 2014 году. Результаты выборов определяют политическую конфигурацию в Европарламенте, также от них зависит назначение руководителей институтов ЕС, включая президентов Еврокомиссии, Совета ЕС, главы европейской дипломатии.

Согласно Соглашению о ЕС, в состав Европарламента входят 750 депутатов. Сейчас в законодательном органе ЕС действуют восемь политических групп. Большинство составляют Европейская народная партия и Альянс либералов и демократов за Европу.


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