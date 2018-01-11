Генпрокуратура завершила расследование дела Ставицкого

Экс-министр времен Януковича сейчас проживает в Израиле.

Эдуард Ставицкий Фото: finforum.org

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование, в котором Ставицкий Эдуард Анатольевич является подозреваемым по ч.5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса", - сказано в нем.

Генпрокуратура вызывает Ставицкого на 18 января для ознакомления с материалами дела. Доступ к ним также получат адвокаты экс-министра.

Ставицкий в 2012 году был министром экологии и природных ресурсов Украины, после чего перешел на должность министр энергетики и угольной промышленности.

После свержения президента Виктора Януковича бежал в Израиль, где получил гражданство.

Ставицкий был в розыске Интерпола с лета 2014 до весны 2017 года. В ГПУ заявили, что причиной снятия с розыска стало несовершенство уголовно-процессуального законодательства Украины.