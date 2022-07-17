Російська оперативна пауза на фронті завершилась – ISW

Росіяни завершили свою оперативну паузу на фронті і міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ своїм військам знову переходити до активних наступальних дій на сході України. Про це у своєму звіті за 16 липня повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни ( ISW )

Як повідомляють аналітики інституту, 16 липня Сергій Шойгу наказав командувачу Південною групою генералу армії Сергію Суровкіну та командувачу Центральною групою генерал-полковнику Олександру Лапіну посилити наступальні дії на всіх напрямках. «Але темпи відновлення російського наступу, ймовірно, будуть коливатися або сповільнюватися. протягом найближчих днів, – припускають аналітики. – 16 липня російські війська здійснили менше наземних ударів на всіх напрямках, ніж 15 липня, але 16 липня посилили артилерійські та ракетні удари».