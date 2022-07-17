Російська оперативна пауза на фронті завершилась – ISW

Окупанти знову переходять до наступальних дій

Російська оперативна пауза на фронті завершилась – ISW
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Росіяни завершили свою оперативну паузу на фронті і міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ своїм військам знову переходити до активних наступальних дій на сході України. Про це у своєму звіті за 16 липня повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)

Як повідомляють аналітики інституту, 16 липня Сергій Шойгу наказав командувачу Південною групою генералу армії Сергію Суровкіну та командувачу Центральною групою генерал-полковнику Олександру Лапіну посилити наступальні дії на всіх напрямках. «Але темпи відновлення російського наступу, ймовірно, будуть коливатися або сповільнюватися. протягом найближчих днів, – припускають аналітики. – 16 липня російські війська здійснили менше наземних ударів на всіх напрямках, ніж 15 липня, але 16 липня посилили артилерійські та ракетні удари».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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