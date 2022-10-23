РФ завершила зведення баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським – британська розвідка

Кремлівські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро та завершили будівництво баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським мостом в окупованому Херсоні. Про це вранці 22 жовтня повідомляє британська розвідка.

Судячи з усього, російські військові змушені використовувати такий тип мосту вперше за десятки років.

"Використання цивільних барж, ймовірно, надасть окупантам додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення", – йдеться в повідомленні.