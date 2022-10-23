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2022-10-23
РФ завершила зведення баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським – британська розвідка
Використання цивільних барж може надати окупантам додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги, інформує
Антонівський міст у день удару© Сергій Хлань/Facebook
Кремлівські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро та завершили будівництво баржевого мосту поряд із пошкодженим Антонівським мостом в окупованому Херсоні. Про це вранці 22 жовтня
Судячи з усього, російські військові змушені використовувати такий тип мосту вперше за десятки років.
"Використання цивільних барж, ймовірно, надасть окупантам додаткові матеріальні та матеріально-технічні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення", – йдеться в повідомленні.
Оксана Коваль, ZN.ua