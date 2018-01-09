Мэра Бучи отправили под суд

Ему вменяют передачу леса под застройку.

Анатолій Федорук Фото: fakty.ictv.ua

Генеральная прокуратура 9 января передала в суд обвинительный акт против мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука и секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка, в котором им вменяют злоупотребление полномочиями при изъятии земель лесного фонда (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, в период 2002-2015 годов подозреваемые передали под застройку 80 га леса, чем нанесли государству убыток на сумму 400 млн гривен.

Дело будет слушать Ирпенский городской суд.

Кроме Федорука и Олексюка, будут судить бывших начальников отдела Госкомзема в Буче.

Напомним, в июле 2016 года правоохранители пришли с обыском к Федоруку по делу о хищении 900 гектаров леса в Киевской области. Горсовет Бучи изменил целевое назначение земельных участков лесного фонда и отнес их к землям жилой и общественной застройки. Часть леса получила семья Игоря Калетника - бывшего первого заместителя главы Верховной Рады.

В октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Федоруку и секретарю горсовета.