Мэра Бучи отправили под суд

Ему вменяют передачу леса под застройку.

Мэра Бучи отправили под суд
Анатолій Федорук
Фото: fakty.ictv.ua

Генеральная прокуратура 9 января передала в суд обвинительный акт против мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука и секретаря Бучанского горсовета Василия Олексюка, в котором им вменяют злоупотребление полномочиями при изъятии земель лесного фонда (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

По версии следствия, в период 2002-2015 годов подозреваемые передали под застройку 80 га леса, чем нанесли государству убыток на сумму 400 млн гривен.

Дело будет слушать Ирпенский городской суд.

Кроме Федорука и Олексюка, будут судить бывших начальников отдела Госкомзема в Буче.

Напомним, в июле 2016 года правоохранители пришли с обыском к Федоруку по делу о хищении 900 гектаров леса в Киевской области. Горсовет Бучи изменил целевое назначение земельных участков лесного фонда и отнес их к землям жилой и общественной застройки. Часть леса получила семья Игоря Калетника - бывшего первого заместителя главы Верховной Рады.

В октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Федоруку и секретарю горсовета.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
Рева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политологРева обязан пояснить обществу, какие функции выполняет его заместитель за зарплату 93 тысячи гривен в месяц – политолог
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Морги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкойМорги Донецка переполнены: жена Захарченко травит боевиков "элитной" водкой
Заявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа МакмастерЗаявлениям РоSSии уже никто не верит, - советник Трампа Макмастер
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львовской области на взятке поймали заместителя мэраВо Львовской области на взятке поймали заместителя мэра
Суд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залогаСуд избрал для вице-мэра Запорожья меру пресечения в виде 1,5 млн гривен залога
Суд отстранил мэра Скадовска от должностиСуд отстранил мэра Скадовска от должности
Бывшего мэра Новомосковска осудили за вымогательство доли в цветочном павильонеБывшего мэра Новомосковска осудили за вымогательство доли в цветочном павильоне
Разыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в ХарьковеРазыскиваемый по делу о фиктивных тендерах заммэра Запорожья госпитализирован в Харькове
Правозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в КрымуПравозащитники отправили в Кремль посылку с отчетами о нарушении прав человека в Крыму
В Запорожье у заместителя мэра и ряда должностных лиц проводятся обыскиВ Запорожье у заместителя мэра и ряда должностных лиц проводятся обыски
Главу ВМС Аргентины отправили в отставку после исчезновения субмариныГлаву ВМС Аргентины отправили в отставку после исчезновения субмарины
Бывшего мэра Торецка выпустили из СИЗО для обменаБывшего мэра Торецка выпустили из СИЗО для обмена
Бывшего лидера одесского "Правого сектора" отправили под круглосуточный домашний арест
Последние новости
Подгружаем последние новости