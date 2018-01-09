КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года

Обсуждается участие Северной Кореи в Олимпиаде.

КНДР и Южная Корея вступили в переговоры впервые за три года
Фото: chinaconfidential.blogspot.com

В деревне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи стартовали первые с 2015 года переговоры между Пхеньяном и Сеулом, сообщает агентство Yonhap.

Главной темой встречи является участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в Пхёнчхане. Как заявил министр объединения Южной Кореи Чо Мён Гён, он надеется, что Игры станут "мероприятием мира" и толчком к улучшению отношений между двумя странами.

Представитель КНДР, глава комитета по мирному объединению отечества Ли Сон Гвон выразил убежденность в успешном диалоге.

О желании Северной Кореи принять участие в международных спортивных соревнованиях лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения к нации в ночь с 31 декабря на 1 января. После этого Сеул посредством телефонной горячей линии выдвинул Пхеньяну предложение на высоком уровне обсудить эту возможность. Спустя несколько дней, 5 января, стало известно, что КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей.

В минувшие месяцы напряжение между двумя странами из-за ракетных испытаний КНДР постоянно нарастало. США, которые являются государством-защитником для Сеула, размещают на южнокорейской территории более 28 500 своих солдат.


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