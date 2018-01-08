В Венесуэле военные взяли под охрану супермаркеты из-за массовых грабежей

В Венесуэле военные взяли под охрану супермаркеты из-за массовых грабежей

В Венесуэле после того, как в городе Кайкара в 460 км на юг от столицы, по меньшей мере, 20 магазинов были разграблены, а 48 человек задержаны за незаконное присвоение продукции (по неофициальным данным, в ходе инцидентов погибли два человека), входы в супермаркеты охраняют военные и сотрудники полиции.

Соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе, передает Deutsche Welle.

Вовнутрь позволяют попасть лишь ограниченному количеству покупателей.

В связи с мощной инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом в стране остро ощущается дефицит продовольствия.

Кроме того, местные жители часто не могут себе позволить купить даже базовый набор продуктов из-за низкой зарплаты.

Власти отреагировали на растущий продовольственный кризис, обязав владельцев 26 самых популярных сетей супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. После этого возле магазинов выстроились длинные очереди. Для поддержания правопорядка привлекли военных.

Наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако для этого власти должны удовлетворить их запрос в письменной форме.

Напомним, ранее сообщалось, Президент федерации торговых и промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлос Ласаррабаль заявил в среду, 13 декабря, что страна вошла в стадию гиперинфляции.

Кроме того, сообщалось, в Венесуэле национальная валюта, боливар, резко упала в цене, а цены на продукты выросли. Боливар потерял 96% стоимости с начала 2017 г. Сейчас за $1 дают 84 тысячи боливаров, тогда как в начале ноября - 41 тысячу боливаров, а в январе -3,1 тысячи.




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