На Запоріжжі окупанти взяли у заручники чотири тисячі людей

Окупанти тримають у заручниках чотири тисячі людей, які хочуть виїхати до Запоріжжя, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«На ворожому блокпості у Василівці окупанти продовжують утримувати жителів у заручниках. За 2,5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто», - пише Федоров у Telegram.

В автівках на холоді та без нормальної їжі залишаються тисячі людей, які хочуть виїхати з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей. Однаке змушені у відчаї вертатися додому.

«Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний «рускій мір», - підсумовує Федоров.