Саакашвили назвал приговор суда Тбилиси незаконным

Экс-президент Грузии считает, что право на помилование не ограничено.

Фото: Сергей Нужненко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили назвал незаконным приговор грузинского суда, которым он заочно приговорен к трем годам лишения свободы.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"«Приговор» грузинского суда, который находится под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили, в отношении меня - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование (которое я использовал в отношении 133 бывших военнослужащих), говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинские власти не нашли на меня за 5 лет ничего существенного: ни каких фактов коррупции, ни других правонарушений", - написал Саакашвили.

"Но этот «приговор», так же как и параллельный процесс в Киеве , показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа", - добавил он.

Напомним, городской суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента Саакашвили к трем годам тюрьмы за злоупотребление властью. Речь идет о помиловании в ноябре 2008 года осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани экс-чиновников Департамента конституционной безопасности (ДКБ).

В 2006 году по делу Гиргвлиани суд вынес приговор на срок от 7 до 8 лет тюрьмы четырем сотрудникам департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Грузии. Через три года они попали под условно-досрочное освобождение, после того как, решением президента Саакашвили, им вдвое сократили срок наказания.