СБУ остановила деятельность студии, где создавались видеоматериалы с антиукраинским содержанием
В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как установили правоохранители, двое жителей Киева по заданию спецслужб РФ размещали в Интернете антиукраинские видеоматериалы. Впоследствии они транслировались роSSийскими СМИ.
"Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих" кураторов" соответствующие инструкции и деньги за выполненную "работу". Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", – отметили в СБУ.
Там также отметили, что подготовленные видео содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.
Напомним, ранее сообщалось, украинские правоохранители задержали одного из боевиков "ЛНР", который вел боевые действия против украинских военных.
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Политика
04.01.2018 12:04