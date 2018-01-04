СБУ остановила деятельность студии, где создавались видеоматериалы с антиукраинским содержанием

СБУ остановила деятельность студии, где создавались видеоматериалы с антиукраинским содержанием

В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили пропагандистов, причастных к проведению специальных информационных операций против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установили правоохранители, двое жителей Киева по заданию спецслужб РФ размещали в Интернете антиукраинские видеоматериалы. Впоследствии они транслировались роSSийскими СМИ.

"Злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих" кураторов" соответствующие инструкции и деньги за выполненную "работу". Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", – отметили в СБУ.

Там также отметили, что подготовленные видео содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.

Напомним, ранее сообщалось, украинские правоохранители задержали одного из боевиков "ЛНР", который вел боевые действия против украинских военных.




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