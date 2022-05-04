Мэр Конотопа Сумской области запретил деятельность УПЦ МП в городе

Из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Мэр Конотопа Сумской области запретил деятельность УПЦ МП в городе
© РПЦ (Московский патриархат)

Городской глава Конотопа на Сумщине Артем Семенихин запретил деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на территории своего города. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фото соответствующего распоряжения.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", — отметил мэр.

Согласно документу, решение было принято с целью "консолидации украинского общества; недопущение раскола Конотопской громады на религиозной основе, антиукраинской деятельности и спекуляции на верованиях жителей, учитывая открытую пророSSийскую пропаганду в храмах Украинской православной церкви, которая подчиняется патриарху Московскому Кириллу".

В распоряжении городской голова также признал УПЦ МП такой, что несет угрозу национальной безопасности Украины.


Максим Царук, ZN.ua

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