Братчук ответил Захаровой по поводу Одесской киностудии: "Там действительно есть военная техника"

Братчук ответил Захаровой по поводу Одесской киностудии: "Там действительно есть военная техника"

Cергей Братчук потроллил спикера МИД РФ Захарову из-за слов о военной технике на киностудии

"Я бы хотел ответить Марии Захаровой, что я подтверждаю ее слова. Там действительно есть военная техника – раритетный автомобиль времен Второй мировой войны, который используется для съемок фильмов.

Сейчас мы ожидаем пополнение роSSийских трофеев, чтобы снимать фильмы про нашу, украинскую победу", - потроллил Братчук представительницу роSSийского МИД.

Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.


Алексей Ионов, politeka.net

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