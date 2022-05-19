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2022-05-19
Братчук ответил Захаровой по поводу Одесской киностудии: "Там действительно есть военная техника"
Cергей Братчук потроллил спикера МИД РФ Захарову из-за слов о военной технике на киностудии
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Сейчас мы ожидаем пополнение роSSийских трофеев, чтобы снимать фильмы про нашу, украинскую победу", - потроллил Братчук представительницу роSSийского МИД.
Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинские военные якобы разместили вооружение и средства ПВО на Одесской киностудии.
Алексей Ионов, politeka.net