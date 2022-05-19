Братчук ответил Захаровой по поводу Одесской киностудии: "Там действительно есть военная техника"

Cергей Братчук потроллил спикера МИД РФ Захарову из-за слов о военной технике на киностудии

" Я бы хотел ответить Марии Захаровой, что я подтверждаю ее слова. Там действительно есть военная техника – раритетный автомобиль времен Второй мировой войны, который используется для съемок фильмов.

Сейчас мы ожидаем пополнение роSSийских трофеев, чтобы снимать фильмы про нашу, украинскую победу", - потроллил Братчук представительницу роSSийского МИД .