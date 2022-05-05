Приговоренный к 12 годам лишения свободы Царев публично поддерживал деятельность Портнова

Относительно одиозного Олега Царева, отстаивавшего интересы государства-агрессора и экс-чиновника Андрея Портнова, вынесено судебное решение.

3 мая суд признал Царева виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, информирует Апостроф.

Ранее Царев сильно переживал за Портнова и утверждал, что если бы его назначили генпрокурором, то он сразу расследовал бы дело Майдана и события в Одессе в 2014 году.

Однако, в реальности, вместо расследований, Портнов в течение 8 лет планомерно готовил основу для роSSийского вторжения.

Также Царев писал и о задержанном СБУ Викторе Медведчуке.

В настоящее время местонахождение Портнова неизвестно – он исчез после записи передачи с журналисткой Влащенко.


Иван Троянов, Апостроф

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