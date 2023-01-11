З Банкової просили за Портнова - колишній керівник управління спецрозслідувань Горбатюк

Адміністрація президента через генеральних прокурорів намагалась впливати на управління спецрозслідувань щодо певних справ.

Про це повідомив колишній керівник управління зі спецрозслідувань та справ Майдану, військовий, кандидат на посаду директора НАБУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю Цензор.НЕТ, інформує Апостроф.

"Я так для себе зробив висновок, що основу управління державою і зараз, і раніше роблять на тому, щоб мати ручний вплив на правоохоронні органи – когось притягти, по комусь закрити. І, зокрема, за допомогою цього управляти країною", - зазначив Горбатюк.

Згадується, зокрема, про агента Кремля "Казбека" Портнова, який до своєї втечі займався підготовкою до повномасштабного російського вторгнення, про що повідомляв "Апостроф".

"Так. Було формулювання, що він допоміг Адміністрації тим, що допоміг змінити Корбана в Укропі. Я не знаю, чи це правда, але формулювання було таке, що дякуючи Портнову, Корбан був змінений в керівництві Укропу", - зазначає Горбатюк.

На уточнення, чи надходили ці прохання безпосередньо з Банкової, Горбатюк відповів: "Ні, з Банкової напряму не впливали. Навіщо це робити, якщо є генпрокурор, поставлений Банковою? Це робилось все через генпрокурора".

Озвучення таких даних виглядає нелогічним, коли Портнов вже втік з України, тим більш Горбатюку нічого не заважало це повідомити громадськості це коли він знаходився на посаді в Генпрокуратурі. Тоді Горбатюк і Портнов звинувачували один одного в крадіжці матеріалів справ Майдану. Ймовірно, Портнов намагався прибрати Корбана з посади голови УКРОПу, що можна розглядати як знищення тогочасної опозиції.

Попри озвучені факти у справі Корбана, Портнов обирав місця для фільтраційних таборів, де, росіяни ймовірно за його вказівкою мали б знищувати українців.


Іван Троянов, Апостроф





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