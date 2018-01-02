В Украине начался очередной этап е-декларирования
Он продлится до 1 апреля.
В течение трех месяцев, до 1 апреля, продлится очередной этап предоставления электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год.
Об этом сообщается на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.
В частности, е-декларации обязаны до 1 апреля подавать на сайте НАПК президент, спикер Верховной Рады, премьер-министр, все премьеры и вице-премьер, глава Службы безопасности, генпрокурор, глава Нацбанка, руководители других органов власти.
Также в перечень тех, кто обязан подавать е-декларации, включены руководители и члены органов управления ГО, работающих в области предотвращения коррупции. Согласно изменениям к закону, они должны подавать свои декларации с начала 2018 года.
Также указывается, что декларации должны подать депутаты местных советов, руководители государственных предприятий и другие чиновники, которые не подавали е-декларации осенью 2016 года.
Напомним, ранее суд признал законным закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры.
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