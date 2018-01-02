На юге Нигерии произошла атака на религиозную общину, 21 человек погибло

На юге Нигерии произошла атака на религиозную общину, 21 человек погибло

На юге Нигерии в штате Риверс неизвестные вооруженные люди открыли огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви после новогоднего богослужения. Инцидент произошел в понедельник, 1 января, вскоре после полуночи в районе населенного пункта Омоку.

Об этом сообщает издание Premium Times.

Генеральный директор Нигерийской администрации по вопросам безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате было убито сразу 15 человек, еще 6 позже умерли от ранений. 

Представитель полиции в штате Омони Ннамди, подтвердивший инцидент, но сказал, что полиции сложно сообщить точное количество людей, убитых при стрельбе. По его словам, некоторые могут еще находиться дома, в госпитале с ранениями, и могут погибнуть от ран.

Петерсайд обвинил в инциденте религиозные группировки, которые ведут борьбу за превосходство среди конкурирующих культовых групп в этом районе и процветают в этом районе из-за поддержки со стороны влиятельных политиков.

Однако пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за убийство.

Напомним, в конце ноября 2017 года в нигерийском городе Муби, штат Адамава в мечети подорвал себя террорист-смертник. Как минимум 50 человек погибли.

За несколько дней до этого террористы-смертники атаковали пригород Майдугури, столицы штата Борно на севере-востоке Нигерии. В результате серии взрывов 18 человек погибли, еще 29 получили ранения.




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