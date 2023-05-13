Атака РФ на Хмельниччину: є приліт по критичній інфраструктурі — ОВА

Відповідні служби вже працюють.

Сьогодні, 13 травня, під час повітряної тривоги війська РФ атакували Хмельниччину. Хмельницька ОВА повідомила про приліт по критичній інфраструктурі, інформує ZN.ua .

Зазначається, що об'єкт знаходиться за межами населених пунктів.

Відповідні служби вже працюють.

В ОВА закликали населення зберігати спокій та пообіцяли надати більше подробиць про ворожу атаку пізніше.

Також нагадали, що окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстрілювали дронами західні області України. Тривога в Україні була оголошена спочатку на сході і півдні, потім вона плавно перекочувала на північні і центральні області, а згодом – на захід.

Моніторингові пабліки повідомляли про запуск росіянами безпілотників Shahed-136 у бік західних областей. Серії вибухів пролунали на Хмельниччині та Львівщині.