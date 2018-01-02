На Донбассе факельным шествием почтили память Бандеры

В двух городах Донецкой области – Славянске и Авдеевке – прошли факельные шествия в честь Степана Бандеры.

Об этом передает «День».

В 17:00 в Славянске шествие стартовало от Соборной площади. Мероприятие охраняли более сотни правоохранителей: силовики с собаками двигались по бокам колонны, также присутствовали сотрудники СБУ и начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш. Полицейские патрулировали район центральной больницы, где в ходе прошлогоднего марша неизвестные бросили взрывпакет, в результате чего повредились стекла здания по улице Шевченко.

Около 200 участников марша выкрикивали речевки «Слава Украине», «Восток и Запад вместе», «Слава Героям», «Шухевич, Бандера – герои Украины», «Славянск – это Украина, Донецк – это Украина, Крым – это Украина», исполнили гимн Украины.

Присутствующие потушили факелы на конечной точке марша – возле памятника Тарасу Шевченко. Здесь прошел митинг, в ходе которого глава славянской городской организации ВО «Свобода» Сергей Лилеев рассказал, что одновременно в Донецкой области факельное шествие проходит также в Авдеевке. «В этом году впервые шествие проходит и в Авдеевке при организации ВО «Свобода», батальона «Сич». В Славянске это уже третье шествие, а ко Дню героев Крут – будет четвертое. До оккупации такие шествия проходили и в Горловке, Донецке и других городах», – рассказал он.

Стоит отметить, что в Славянске оспаривать право на факельный марш в честь Бандеры пришлось в суде. 28 декабря 2017 года Донецкий окружной административный суд рассмотрел иск исполнительного комитета Славянского городского совета к городской организации ВО «Свобода» по поводу запрета использования факелов во время проведения марша ко Дню рождения Степана Бандеры.

В январе городской голова уже подавал аналогичный иск относительно запрета факелов во время марша ко Дню Героев Крут, но суд отказал в его удовлетворении в полном объеме. Тогда, 29 января 2017 года, во время торжественного шествия рядом с колонной людей раздался взрыв. Следует заметить, что в Славянске факельный марш в честь проводника ОУН Степана Бандеры проводится третий год подряд, также были организованы факельные маршы ко Дню Героев Крут в 2015, 2016 и 2017 годах, и никаких нареканий к городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» в качестве организатора мероприятий от органов местной власти, МВД и МЧС не было.

Поскольку факел не относится к огнеопасным средствам, а право граждан Украины на мирные собрания гарантируется ч. 1 ст. 39 Конституции Украины, суд постановил отказать исполнительному комитету Славянского городского совета в требовании запретить использование факелов. Из-за прихоти городского головы Вадима Ляха судебные взыскания в размере 1762 гривен будут взысканы из бюджета города.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Националисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь БандерыНационалисты вышли в Киеве на факельное шествие в честь Бандеры
Во второй половине 2018 года вероятна эскалация конфликта на Донбассе – экспертВо второй половине 2018 года вероятна эскалация конфликта на Донбассе – эксперт
МИД Польши предложил три варианта размещения миротворцев ООН на ДонбассеМИД Польши предложил три варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе
Волкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на ДонбассеВолкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на Донбассе
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
На Донбассе погиб один украинский военный за последние суткиНа Донбассе погиб один украинский военный за последние сутки
Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неотведенные «Грады»Миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала неотведенные «Грады»
Один военный ранен за сутки на ДонбассеОдин военный ранен за сутки на Донбассе
За сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащихЗа сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащих
Франция и Германия отреагировали на обмен пленными на ДонбассеФранция и Германия отреагировали на обмен пленными на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости