На Донбассе факельным шествием почтили память Бандеры

В двух городах Донецкой области – Славянске и Авдеевке – прошли факельные шествия в честь Степана Бандеры.

Об этом передает «День».

В 17:00 в Славянске шествие стартовало от Соборной площади. Мероприятие охраняли более сотни правоохранителей: силовики с собаками двигались по бокам колонны, также присутствовали сотрудники СБУ и начальник патрульной полиции Краматорска и Славянска Александр Малыш. Полицейские патрулировали район центральной больницы, где в ходе прошлогоднего марша неизвестные бросили взрывпакет, в результате чего повредились стекла здания по улице Шевченко.

Около 200 участников марша выкрикивали речевки «Слава Украине», «Восток и Запад вместе», «Слава Героям», «Шухевич, Бандера – герои Украины», «Славянск – это Украина, Донецк – это Украина, Крым – это Украина», исполнили гимн Украины.

Присутствующие потушили факелы на конечной точке марша – возле памятника Тарасу Шевченко. Здесь прошел митинг, в ходе которого глава славянской городской организации ВО «Свобода» Сергей Лилеев рассказал, что одновременно в Донецкой области факельное шествие проходит также в Авдеевке. «В этом году впервые шествие проходит и в Авдеевке при организации ВО «Свобода», батальона «Сич». В Славянске это уже третье шествие, а ко Дню героев Крут – будет четвертое. До оккупации такие шествия проходили и в Горловке, Донецке и других городах», – рассказал он.

Стоит отметить, что в Славянске оспаривать право на факельный марш в честь Бандеры пришлось в суде. 28 декабря 2017 года Донецкий окружной административный суд рассмотрел иск исполнительного комитета Славянского городского совета к городской организации ВО «Свобода» по поводу запрета использования факелов во время проведения марша ко Дню рождения Степана Бандеры.

В январе городской голова уже подавал аналогичный иск относительно запрета факелов во время марша ко Дню Героев Крут, но суд отказал в его удовлетворении в полном объеме. Тогда, 29 января 2017 года, во время торжественного шествия рядом с колонной людей раздался взрыв. Следует заметить, что в Славянске факельный марш в честь проводника ОУН Степана Бандеры проводится третий год подряд, также были организованы факельные маршы ко Дню Героев Крут в 2015, 2016 и 2017 годах, и никаких нареканий к городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» в качестве организатора мероприятий от органов местной власти, МВД и МЧС не было.

Поскольку факел не относится к огнеопасным средствам, а право граждан Украины на мирные собрания гарантируется ч. 1 ст. 39 Конституции Украины, суд постановил отказать исполнительному комитету Славянского городского совета в требовании запретить использование факелов. Из-за прихоти городского головы Вадима Ляха судебные взыскания в размере 1762 гривен будут взысканы из бюджета города.