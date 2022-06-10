Несмотря на ситуацию на Донбассе, очень много людей возвращается, - Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Лидер Национальной платформы восстановления и единства Сергей Сивохо рассказал о ситуации с гуманитарной помощью в Украине и, в частности, о роботе организации «Людям від людей».

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с Викторией Панченко.

По словам гостя программы, сейчас крайне важен вопрос Донбасса и в частности вопрос гуманитарной помощи, ведь там разворачиваются события, схожие с 2014 годом, но в несравненно больших масштабах.

«Несмотря на ситуацию на Донбассе, очень много людей возвращается, возвращается туда, непосредственно в места рядом с зоной боевых действий. Люди не нашли себя, люди убежали от войны, как и в 2014 году, но не нашли себя, не нашли помощи никакой», - объясняет Сергей Сивохо.

Комментируя ситуацию с гуманитарной помощью, Сергей Сивохо отмечает, что все работает несистемно, в частности, распределение, качество учета потребностей населения, поэтому не всегда понятно, что и кому доставлять.

Ведущая со своей стороны расспросила его больше об организации «Людям від людей».

«Вы же понимаете, что мы не ООН, не международный Красный Крест, ресурсы наши ограничены, а помощь у нас получается очень продуманной для каждой группы людей, для каждого человека, потому что мы знаем этих людей. «Людям від людей» - наш проект, который не позволяет даже допускать мысли о том, что помощь может попасть не в те руки», - рассказывает Сергей Сивохо.

По его словам, доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории очень помогают местные власти, они занимаются ее развозкой на те места, где труднее всего. В то же время гость программы отмечает, что сейчас многие люди, которые не могут выбраться по разным причинам, выживают только благодаря этой помощи.


user, politeka.net





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