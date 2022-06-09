Войска РФ обстреляли 21 населенный пункт в Донбассе: восемь погибших и 16 раненых

Разрушены и повреждены более 50 гражданских объектов.

Войска РФ обстреляли 21 населенный пункт в Донбассе: восемь погибших и 16 раненых
© Нацполиция

Войска РФ в среду, 8 июня, обстреляли 21 населенный пункт в Донбассе, информирует Группировка объединенных сил в Facebook.

Обстрелы потерпели Северодонецк, Боровское, Лисичанск, Белогоровка, Золотое, Горное, Камышеваха, Тошковка, Врубовка, Устиновка (Луганская область), Авдеевка, Бахмут, Клещиевка, Угледар, Новоселовка, Вилезное, Новоселовка Первая (Донецкая область).

В результате обстрелов погибли восемь гражданских лиц, по меньшей мере 16 человек получили ранения. Наибольшее количество жертв – в Лисичанске и Курахово.

За сутки разрушены и повреждены более 50 гражданских объектов.

За минувшие сутки спасатели эвакуировали из районов ведения боевых действий 1 181 человек.


Анна Конюченко, ZN.ua





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