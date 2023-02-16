Прикордонники захопили опорний пункт окупантів під Бахмутом

Українські прикордонники у середу, 15 лютого, захопили опорний пункт військ РФ та взяли в полон найманця з ПВК "Вагнер", інформує ДПСУ у Telegram.

"Вчора бойовий розвідувальний дозор прикордонників здійснив наліт на позиції окупантів під Бахмутом. Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів, увійшли у ворожий тил та атакували окупантів", - йдеться в повідомленні.

Захисники ліквідували зі стрілецької зброї до п'яти російських військових.