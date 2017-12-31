В Стамбуле задержали 20 человек, которые готовили теракты на Новый год в городе
Их заподозрили в связях с ИГИЛ.
По меньшей мере 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, были арестованы в Стамбуле по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщили в местной полиции 31 декабря, сообщает Hurriyet Daily News.
Антитеррористические подразделения провели одновременные рейды по четырем адресам в трех районах Стамбула после того, как они были проинформированы о связи подозреваемых с лидерами ИГИЛ в Сирии и Ираке.
По словам полиции, подозреваемые планировали нападения во время празднования Нового года в городе.
Ранее турецкая полиция задержала 120 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".
Напомним, в Стамбуле в предыдущем году в новогоднюю ночь террорист расстрелял из автоматов Калашникова людей, которые находились в ночном клубе Reina. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы.
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