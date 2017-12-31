В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты

На днях роSSийское Министерство обороны объявило, что в настоящее время идет процесс создания двух постоянных военных баз в Сирии после того, как президент Путин предварительно согласовал эти вопросы с сирийским правительством. На сегодняшний день у РоSSии имеется около десяти военных баз на территории зарубежных стран, однако объекты в Тартусе и Хмеймим будут иметь наибольшее стратегическое значение в силу своего географического положения. Эти военные объекты позволят РоSSии обеспечить постоянное и растущее присутствие на Средиземном море, что уже вызвало недоумение и растерянность на Западе.

Об этом пишет издание Infinite Unknown

Хотя Путин еще в начале декабря официально объявил о плановом выводе роSSийских войск из активных операций в Сирии, у Дамаска и Москвы имеются параллельные планы, возникшие в начале нынешнего лета, согласно которым на основании межправительственного соглашения на территории Сирии в течение как минимум 49 лет будет постоянно присутствовать небольшой воинский контингент РоSSии, причем эта договоренность предусматривает возможность дальнейшей пролонгации. Персонал и военная техника будут размещены на постоянных роSSийских базах в Тартусе и Хмеймим. Обе военные базы расположены в непосредственной близости от Средиземного моря.

По сообщениям роSSийских СМИ , министр обороны Сергей Шойгу заявил во вторник на министерском совещании: «Мы начали процесс формирования наших постоянных сил в Сирии». Тартус считался роSSийским военно-морским портом с 1971 года (о нем упоминалось именно как об объекте материально-технического обслуживания, а не военной базе), и до недавнего времени он был минимально укомплектован в основном гражданскими контрактниками. Согласно сообщениям, теперь этот объект будет значительно расширен и модернизирован, включая возможность размещения атомных военных судов.

Примечательно, что ведущие западные СМИ в настоящее время сообщают о постоянном роSSийском присутствии в Сирии как о чем-то новом и опасном с точки зрения усиления влияния Москвы в ближневосточном регионе. А между тем, военные связи между Россией и баасистскими властями Сирии существуют в течение многих десятилетий, еще с советских времен, а порт Тартус давно представляет собой ключевой опорный пункт для военно-морской активности РоSSии в Средиземном море.

Согласно договору с Сирией, на будущей базе может быть размещено до 11 роSSийских военных судов, в том числе и атомных. Впрочем, на данный момент в МВФ РоSSии имеется только один такой корабль, крейсер «Петр Великий».

Авиабаза «Хмеймим» расположена недалеко от Латакии, крупного города в северо-западной части Сирии на побережье Средиземного моря. Она была построена на базе международного гражданского аэропорта имени Басиля Аль-Асада, старшего брата нынешнего сирийского президента, в качестве «стратегического центра роSSийской военной кампании против группировки ДАИШ».

Во время роSSийской военной кампании в Сирии этот аэродром служил в качестве авиабазы и основного объекта военно-технического обеспечения. С него осуществлялись почти все боевые вылеты роSSийской авиации, начиная с 2015 года, которые в конечном итоге привели к кардинальному перелому хода войны в пользу правительства Асада.

В настоящее время власти контролируют около 90 процентов всей территории, ранее захваченной повстанческими группировками, хотя будущее северо-восточной части страны, которую контролируют преимущественно курдские Сирийские демократические силы при поддержке США , пока остается неизвестным.

Между тем, пока идет процесс утверждения планов постоянных военных баз, РоSSия заявляет, что основная часть ее сил уже выведена из Сирии. Эти заявления оспаривают как Пентагон, так и сирийские оппозиционные группировки, которые утверждают, что удары роSSийской военной авиации и другие операции, напротив, лишь активизировались в последнее время.

В среду Министерство обороны РоSSии сообщило, что в период с 2015 по 2017 год в Сирии было дислоцировано более 48 тысяч роSSийских военнослужащих, и что по меньшей мере половина из них была выведена из страны после визита Владимира Путина на военный аэродром «Хмеймим» в начале этого месяца. Согласно предыдущему заявлению того же источника, роSSийские вооруженные силы на протяжении двух лет своего пребывания в стране помогли уничтожить более 62 тысяч боевиков.

Тем не менее, Пентагон по-прежнему выражает вполне предсказуемое скептическое отношение к эффективности боевых действий роSSийских сил против ДАИШ и других террористических группировок. Недавно Соединенные Штаты заявили, что в одиночку нанесли поражение этой террористической организации. Разумеется, Москва решительно опровергла эти претензии Вашингтона. Вашингтонские ястребы, скорее всего, будут утверждать, что наличие постоянных роSSийских баз в Сирии является достаточным основанием для того, чтобы Пентагон также сохранил на постоянной основе более десяти своих небольших баз на севере и северо-востоке страны.

В то же время, с роSSийской точки зрения, американская политика в отношении Сирии, а также политика основных региональных союзников США , таких как Израиль, была агрессивной и беспорядочной. Исходя из этого, есть основания предполагать, что основной долгосрочной политической целью США по-прежнему является смена режима в Сирии.

Таким образом, долгосрочное роSSийское военное присутствие позволит Москве немедленно развернуть или нарастить свои силы в Сирии, в случае если Дамаск окажется под прямой угрозой со стороны внешних сил в любой момент ближайшего либо отдаленного будущего.