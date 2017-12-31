В Сирии создаются две постоянных базы РоSSии, где будут развернуты военные корабли и самолеты
На днях роSSийское Министерство обороны объявило, что в настоящее время идет процесс создания двух постоянных военных баз в Сирии после того, как президент Путин предварительно согласовал эти вопросы с сирийским правительством. На сегодняшний день у РоSSии имеется около десяти военных баз на территории зарубежных стран, однако объекты в Тартусе и Хмеймим будут иметь наибольшее стратегическое значение в силу своего географического положения. Эти военные объекты позволят РоSSии обеспечить постоянное и растущее присутствие на Средиземном море, что уже вызвало недоумение и растерянность на Западе.
Об этом пишет издание
Хотя Путин еще в начале декабря официально объявил о плановом выводе роSSийских войск из активных операций в Сирии, у Дамаска и Москвы имеются параллельные планы, возникшие в начале нынешнего лета, согласно которым на основании межправительственного соглашения на территории Сирии в течение как минимум 49 лет будет постоянно присутствовать небольшой воинский контингент РоSSии, причем эта договоренность предусматривает возможность дальнейшей пролонгации. Персонал и военная техника будут размещены на постоянных роSSийских базах в Тартусе и Хмеймим. Обе военные базы расположены в непосредственной близости от Средиземного моря.
По сообщениям роSSийских СМИ, министр обороны Сергей Шойгу заявил во вторник на министерском совещании: «Мы начали процесс формирования наших постоянных сил в Сирии». Тартус считался роSSийским военно-морским портом с 1971 года (о нем упоминалось именно как об объекте материально-технического обслуживания, а не военной базе), и до недавнего времени он был минимально укомплектован в основном гражданскими контрактниками. Согласно сообщениям, теперь этот объект будет значительно расширен и модернизирован, включая возможность размещения атомных военных судов.
Примечательно, что ведущие западные СМИ в настоящее время сообщают о постоянном роSSийском присутствии в Сирии как о чем-то новом и опасном с точки зрения усиления влияния Москвы в ближневосточном регионе. А между тем, военные связи между Россией и баасистскими властями Сирии существуют в течение многих десятилетий, еще с советских времен, а порт Тартус давно представляет собой ключевой опорный пункт для военно-морской активности РоSSии в Средиземном море.
Согласно договору с Сирией, на будущей базе может быть размещено до 11 роSSийских военных судов, в том числе и атомных. Впрочем, на данный момент в МВФ РоSSии имеется только один такой корабль, крейсер «Петр Великий».
Авиабаза «Хмеймим» расположена недалеко от Латакии, крупного города в северо-западной части Сирии на побережье Средиземного моря. Она была построена на базе международного гражданского аэропорта имени Басиля Аль-Асада, старшего брата нынешнего сирийского президента, в качестве «стратегического центра роSSийской военной кампании против группировки ДАИШ».
Во время роSSийской военной кампании в Сирии этот аэродром служил в качестве авиабазы и основного объекта военно-технического обеспечения. С него осуществлялись почти все боевые вылеты роSSийской авиации, начиная с 2015 года, которые в конечном итоге привели к кардинальному перелому хода войны в пользу правительства Асада.
В настоящее время власти контролируют около 90 процентов всей территории, ранее захваченной повстанческими группировками, хотя будущее северо-восточной части страны, которую контролируют преимущественно курдские Сирийские демократические силы при поддержке США, пока остается неизвестным.
Между тем, пока идет процесс утверждения планов постоянных военных баз, РоSSия заявляет, что основная часть ее сил уже выведена из Сирии. Эти заявления оспаривают как Пентагон, так и сирийские оппозиционные группировки, которые утверждают, что удары роSSийской военной авиации и другие операции, напротив, лишь активизировались в последнее время.
В среду Министерство обороны РоSSии сообщило, что в период с 2015 по 2017 год в Сирии было дислоцировано более 48 тысяч роSSийских военнослужащих, и что по меньшей мере половина из них была выведена из страны после визита Владимира Путина на военный аэродром «Хмеймим» в начале этого месяца. Согласно предыдущему заявлению того же источника, роSSийские вооруженные силы на протяжении двух лет своего пребывания в стране помогли уничтожить более 62 тысяч боевиков.
Тем не менее, Пентагон по-прежнему выражает вполне предсказуемое скептическое отношение к эффективности боевых действий роSSийских сил против ДАИШ и других террористических группировок. Недавно Соединенные Штаты заявили, что в одиночку нанесли поражение этой террористической организации. Разумеется, Москва решительно опровергла эти претензии Вашингтона. Вашингтонские ястребы, скорее всего, будут утверждать, что наличие постоянных роSSийских баз в Сирии является достаточным основанием для того, чтобы Пентагон также сохранил на постоянной основе более десяти своих небольших баз на севере и северо-востоке страны.
В то же время, с роSSийской точки зрения, американская политика в отношении Сирии, а также политика основных региональных союзников США, таких как Израиль, была агрессивной и беспорядочной. Исходя из этого, есть основания предполагать, что основной долгосрочной политической целью США по-прежнему является смена режима в Сирии.
Таким образом, долгосрочное роSSийское военное присутствие позволит Москве немедленно развернуть или нарастить свои силы в Сирии, в случае если Дамаск окажется под прямой угрозой со стороны внешних сил в любой момент ближайшего либо отдаленного будущего.
Перевод
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