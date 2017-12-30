КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал
КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал.
Об этом говорится в заявлении северокорейского агентства ЦТАК, передает
"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — говорится в сообщении.
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