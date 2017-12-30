КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал

КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал

КНДР не будет отказываться от планов наращивать свой ядерный потенциал.

Об этом говорится в заявлении северокорейского агентства ЦТАК, передает РИА "Новости".

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — говорится в сообщении.




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