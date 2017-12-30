Волкер прокомментировал попытки Кремля отрицать свое участие в войне на Донбассе

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Войска РоSSии есть на территории Украины и опасаются поставок летального оружия от США.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире «Эхо Москвы».

Он сказал об этом, отвечая на вопрос ведущей: «Замминистра иностранных дел РоSSии Сергей Рябков предположил, что РоSSия может быть вынуждена ответить на решение о поставках летального оружия. А его коллега Григорий Карасин заявил, что американское правительство повышает стоимость конфликта на Донбассе для РоSSии. Я не понимаю, как же так, если официально РоSSия в войне на Донбассе не участвует? Или МИД только что признал, что участвует?»

В ответ Волкер назвал ситуацию «извечным парадоксом».

«Они всегда это говорят, но потом говорят, что их там нет. Как же это вообще может быть угрозой для РоSSии? Конечно, это противоречие. И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. И они знают, что они делают. Но что в этих заявлениях вводит в заблуждение, так это то, что это решение якобы дает Украине значительное возможности применения агрессии против сил, находящихся на Донбассе. Но на самом деле речь идет о сдерживании, о предотвращении дальнейшего вторжения на территорию Украины», – заявил Волкер.

Он также отметил, что США хотят видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защиты для всех граждан страны, независимо от национальности, этнической принадлежности или религии.

Также Волкер озвучил перспективы Украины по возврату Крыма.


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