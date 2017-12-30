Кличко показал, каким для него был 2017 год

"Непростым, но результативным".

Мэр Киева Виталий Кличко решил обозначить уходящий год видео с подборкой важных моментов. Его он разместил на своей странице в фейсбуке.

"Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", - написал Виталий Кличко.

Напомним, ранее Кличко опубликовал видео того, как Киев изменился за год.


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