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2017-12-30
Кличко показал, каким для него был 2017 год
"Непростым, но результативным".
Мэр Киева Виталий Кличко решил обозначить уходящий год видео с подборкой важных моментов. Его он разместил на своей странице в фейсбуке.
"Друзья! Этот год был непростым, напряженным, но результативным. 2017-й в фото", - написал Виталий Кличко.
Напомним, ранее Кличко опубликовал видео того, как Киев изменился за год.
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