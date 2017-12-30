Порошенко подписал бюджет на 2018 год

Документом установлены доходы общего фонда в сумме 839,8 млрд гривен расходы в объеме 906,7.

Порошенко подписал бюджет на 2018 год
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете на 2018 год" (№2246-VIII), Б этом сообщается на официальный сайт главы государства.

Бюджет на 2018 год был принят Верховной Радой еще 7 декабря, а передан на подпись Президенту 22 декабря.

Документом установлены доходы общего фонда госбюджета в сумме 839,8 млрд гривен и доходы спецфонда в сумме 73,8 млрд гривен. Расходы общего фонда госбюджета в следующем году установлены в объеме 906,7 млрд гривен, спецфонда - 81,9 млрд гривен.

Предельный объем дефицита госбюджета-2018, согласно документу, предусмотрен на уровне 81,8 млрд гривен (ранее был 77,9 млрд гривен), в том числе предельный объем дефицита общего фонда госбюджета - 61,7 млрд гривен, спецфонда - 20,1 млрд гривен.

Предельный размер госдолга на конец 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн гривен.

Документ также предусматривает перечисление Национальным банком 49,549 млрд гривен прибыли вместо 47,8 млрд гривен заявленных ранее.

Документ разработан исходя из прогноза инфляции 9%, роста ВВП в 3%, номинальный ВВП ожидается на уровне 3 332,3 млрд гривен,.




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