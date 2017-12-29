Суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных (обновлено)

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Суд арестовал без права внесения залога боевика "ЛНР", который допрашивал пленных (обновлено)
Фото: facebook.com/LarysaSargan

В четверг, 28 декабря, сотрудники службы безопасности и военной прокуратуры задержали на территории Луганской области гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В Луганской области задержали гражданина Украины Ж. помощника главаря незаконного вооруженного формирования «РИМ», который вел боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО, а также осуществлял незаконное содержание, конвоирование и допросы пленных украинских военнослужащих", - сообщила она.

Задержанному вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

Печерский райсуд рассматривает ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Обновление. Печерский райсуд арестовал задержанного на 60 суток без альтернативы внесения залога, сообщила в Фейсбуке Сарган.

Напомним, ранее полицейские Волновахи задержали танкиста "Оплота", который вместе с матерью ехал за ее пенсией.


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