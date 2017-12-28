В расследовании покушения на Кернеса появились новые версии – полиция

В ходе досудебного расследования дела о покушении на городского голову Харькова Геннадия Кернеса были выдвинуты новые версии.

Об этом сообщил заместитель главы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж в ходе пресс-конференции, пишет агентство "Интерфакс-Украина" .

"Там обновлен полтора месяца назад состав следственно-оперативной группы новыми работниками, там, где мы недоотработали версии, мы еще раз отработали. Выдвинуты новые версии, назначены повторные экспертизы", – рассказал Чиж.

По его словам, следствие работает с Кернесом.

"Мы плодотворно работаем с потерпевшим и людьми, которые могут дать сегодня, через значительное время, какую-либо положительную информацию", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что также ведется следствие по делу об убийстве бизнесмена Юрия Димента, который был близок к Кернесу.

"Допрошено более полутора тысяч человек, проведено более 55 экспертиз. Есть версии, версии все живые, и они обрабатываются в совокупности", – отметил Чиж.

28 апреля 2014 года, около 12.00, во время пробежки в Геннадия Кернеса выстрелил неизвестный. Пуля попала в левый бок, пробила легкое и печень, повредила позвоночник. В ту же ночь Кернеса срочно вывезли в госпиталь в Тель-Авиве. Он выжил, но лишился возможности ходить.

Ранее нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что организатором покушения на Кернеса был Евгений Жилин, основатель харьковской группировки "Оплот", принимавшей активное участие в захвате правительственных зданий в Донецке весной 2014 года. Жилин был убит 19 сентября 2016 года в подмосковном поселке Горки-2, в ресторане "Ветерок".

Кернес отверг версию Геращенко и напрямую обвинил в организации покушения на себя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, назвав это "личной местью", а также добавил, что дело о покушении до сих пор не расследовано.

Харьковского бизнесмена Юрия Димента, входившего в круг ближайших друзей Кернеса, застрелили на кладбище, где он навещал могилу матери, 26 февраля. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство", сообщив, что бизнесмен погиб от огнестрельного ранения в голову. Позже стало известно, что его расстреляли из автомата.