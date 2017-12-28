Рева: В теневой экономике заняты 3,7 миллиона человек
В Украине в 2017 году число занятых в теневой экономике снизилось на 300 000 до 3,7 млн украинцев.
Об этом сегодня, 28 декабря, заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает
"У нас в неформальном секторе, то есть в теневой экономике, было занято в прошлом году, по оценкам экспертов, 4 млн человек. Сейчас количество занятых в теневой экономике снизилось почти на 300 000", - заявил Рева.
По его словам, органы местного самоуправления активно создают структурные подразделения, которые контролируют выплату заработной платы с соблюдением законодательства.
На сегодняшний день такие подразделения созданы в 102 городах Украины.
Напомним, уровень теневой экономики Украины сократился в первом квартале до 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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