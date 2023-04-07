Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі – Ігнат

Він нагадав, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що отримавши сучасні західні літаки і здобувши перевагу у небі Україна зможе провести успішні контрнаступальні дії. Про це він повідомив під час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Простим цей контрнаступ назвати вкрай важко. Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі, бо без переваги в повітрі проводити наступальні дії під вогнем ворожої авіації доволі складно. На сьогодні ворог продовжує атаки на суходолі, з повітря, маю на увазі керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій, тобто вражаємо засоби ураження, інколи ворожу авіацію, коли вони близько до наших кордонів. Казати, що вже має відбутися контрнаступ без посилення саме нашого панування в повітрі, навряд чи можливо", – сказав речник Повітряних сил.

Він також зазначив, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах. Ігнат наголосив, що Україна очікує якомога швидшого рішення про надання сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Йдеться про літаки F-16.

Ігнат підкреслив, що вже відбулося навчання українських пілотів у США . За першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу на їх підготовку, ніж раніше було заявлено.

"Раніше було заявлено про приблизний термін - пів року, зараз мова йде про менший термін, тому що побачили, що хлопці підготовлені, вони можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а застосовувати види озброєння, які будуть доступні", – додав спікер.