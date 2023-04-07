Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі – Ігнат

Він нагадав, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах.

Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі – Ігнат
© Суспильне

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що отримавши сучасні західні літаки і здобувши перевагу у небі Україна зможе провести успішні контрнаступальні дії. Про це він повідомив під час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Простим цей контрнаступ назвати вкрай важко. Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі, бо без переваги в повітрі проводити наступальні дії під вогнем ворожої авіації доволі складно. На сьогодні ворог продовжує атаки на суходолі, з повітря, маю на увазі керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій, тобто вражаємо засоби ураження, інколи ворожу авіацію, коли вони близько до наших кордонів. Казати, що вже має відбутися контрнаступ без посилення саме нашого панування в повітрі, навряд чи можливо", – сказав речник Повітряних сил.

Він також зазначив, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах. Ігнат наголосив, що Україна очікує якомога швидшого рішення про надання сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Йдеться про літаки F-16.

Ігнат підкреслив, що вже відбулося навчання українських пілотів у США. За першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу на їх підготовку, ніж раніше було заявлено.

"Раніше було заявлено про приблизний термін - пів року, зараз мова йде про менший термін, тому що побачили, що хлопці підготовлені, вони можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а застосовувати види озброєння, які будуть доступні", – додав спікер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Рада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС ЧехіїРада Безпеки ООН потребує реформування – МЗС Чехії
Зловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідкаЗловживання алкоголем є однією із основних небойових втрат в російській армії – британська розвідка
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Блок рекламы


Похожие новости
"Останні десятиліття найуспішніші операції спецслужб РФ проходили в фотошопі": розвідка про "злитий" в мережу план контрнаступу"Останні десятиліття найуспішніші операції спецслужб РФ проходили в фотошопі": розвідка про "злитий" в мережу план контрнаступу
В ОПУ відреагували на витік документів про український контрнаступВ ОПУ відреагували на витік документів про український контрнаступ
Контрнаступати на Москву буде простіше, ніж на окуповані території: як ЗСУ можуть скористатися ситуацієюКонтрнаступати на Москву буде простіше, ніж на окуповані території: як ЗСУ можуть скористатися ситуацією
Нової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу УкраїниНової зброї недостатньо: The New York Tims про виклики майбутнього наступу України
Україна матиме "дійсно хороший шанс" на успіх у весняному контрнаступі – ОстінУкраїна матиме "дійсно хороший шанс" на успіх у весняному контрнаступі – Остін
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
Ігнат: літаки МіГ-29, які отримає Україна не можуть нести сучасні ракетиІгнат: літаки МіГ-29, які отримає Україна не можуть нести сучасні ракети
Радник головнокомандувача ЗСУ Райс: Зараз найгірший час для наступу, РФ щомісяця втрачає по 100 тисяч військовихРадник головнокомандувача ЗСУ Райс: Зараз найгірший час для наступу, РФ щомісяця втрачає по 100 тисяч військових
Президент Чехії Павел припускає зменшення підтримки України у наступному роціПрезидент Чехії Павел припускає зменшення підтримки України у наступному році
Newsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброїNewsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброї
Последние новости
Подгружаем последние новости