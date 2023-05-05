Череватий: У "Вагнера" голод, але не снарядний. Вони шукають причини, щоб піти

Інтенсивні бої тим часом в місті тривають. Окупанти продовжують атакувати.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що може бути кілька причин, які призвели до того, що глава ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин анонсував відхід вагнерівців з Бахмута. По-перше, найманці закінчуються - насправді справа не в боєприпасах, інформує ZN.ua .

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"За цю добу знищено 137 окупантів, 202 поранено, вони зазнають великих втрат. Відтак вони шукають причини, щоб піти", - розповів він в коментарі BBC Україна.

Череватий також наголосив, що всередині РФ й далі триває внутрішнє протистояння серед військового керівництва країни.

"Протягом місяців Прігожин намагається робити епатажні заяви, щоби привернути до себе увагу", - зазначив представник ЗСУ.

Зараз у місті все ще тривають важкі бої. Росія продовжує атакувати, зауважив Череватий. За минулу добу було 43 бойових зіткнення та 520 обстрілів різними калібрами.

"Інтенсивність боїв не спадає. Я думаю, вони й надалі роблять все, щоб захопити Бахмут до 9 травня", – резюмував Череватий.

Сьогодні засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин виступив з анонсом відходу своїх бойовиків з Бахмута в Донецькій області 10 травня. За словами "кухаря Путіна", найманцям потрібно "зализати рани". Ба більше, якщо вони не отримають боєприпаси, то будуть приречені "на безглузду загибель".