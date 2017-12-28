США возобновили выдачу виз в Турции
В Турции пообещали информировать правительство США о намерении арестовать или задержать персонал американских дипмиссий.
Посольство США в Анкаре сообщило, что Госдепартамент позволил полностью восстановить визовые услуги в Турции.
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
"Начиная с октября, правительство Турции соблюдало гарантии высокого уровня, предоставленные Соединенным Штатам, о том, что под следствием нет дополнительных местных сотрудников нашей миссии в Турции, и что местный персонал нашего посольства и консульских учреждений не будет задержан или арестован за выполнение своих должностных обязанностей - включая общение с турецкими чиновниками, которые также работают на официальном уровне, - и что турецкое правительство будет заранее информировать правительство США, если Турция намерена задержать или арестовать кого-либо из нашего местного персонала в будущем", - заявили в посольстве США в Анкаре.
Как известно, сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз был задержан 4 октября по обвинению в шпионаже и связях с некоторыми ведущими членами движения Гюлена.
Позже Турция выдала ордер на задержание еще одного сотрудника консульства США в стране.
Впоследствии США и Турция на взаимной основе приостановили выдачу неиммиграционных виз. Однако уже в ноябре постоянное дипломатическое представительство США в Турции заявило о восстановлении обработки виз на ограниченной основе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.12.2017 15:38
28.12.2017 15:53