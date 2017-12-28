США возобновили выдачу виз в Турции

В Турции пообещали информировать правительство США о намерении арестовать или задержать персонал американских дипмиссий.

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Посольство США в Анкаре сообщило, что Госдепартамент позволил полностью восстановить визовые услуги в Турции.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Начиная с октября, правительство Турции соблюдало гарантии высокого уровня, предоставленные Соединенным Штатам, о том, что под следствием нет дополнительных местных сотрудников нашей миссии в Турции, и что местный персонал нашего посольства и консульских учреждений не будет задержан или арестован за выполнение своих должностных обязанностей - включая общение с турецкими чиновниками, которые также работают на официальном уровне, - и что турецкое правительство будет заранее информировать правительство США , если Турция намерена задержать или арестовать кого-либо из нашего местного персонала в будущем", - заявили в посольстве США в Анкаре.

Как известно, сотрудник генерального консульства США в Стамбуле Метин Топуз был задержан 4 октября по обвинению в шпионаже и связях с некоторыми ведущими членами движения Гюлена.

Позже Турция выдала ордер на задержание еще одного сотрудника консульства США в стране.